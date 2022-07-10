Folik Asit Saça İyi Gelir mi, Yararlı Mı ve Kullanılır mı? Folik Asit Saçı Uzatır Mı ve İşe Yarar Mı?

Folik asit saça iyi gelir mi? 0:00 / 0:00

Özellikle gebelik döneminde kullanımı hayati önem taşıyan folik asit vücut için en gerekli vitaminlerden biridir. folik asit eksikliğinde depresyon, halsizlik, yorgunluk, solgun cilt hatta kanser gelişimi dahi meydana gelebilmektedir. Bu nedenle saçlarıyla ilgili problemler yaşayan kişilerin aklına folik asit eksikliği ihtimali de gelir. folik asit saça iyi gelir mi, folik asit saçı uzatır mı gibi sorular kişiler tarafından sıklıkla aratılmaktadır. Bu yazımızda folik asit saça faydaları hakkındaki bilgileri derledik. Yazımızın devamında bu soruların yanıtlarını ve bulabilirsiniz. İşte folik asitin saça faydaları…

Folik Asit Saça Faydaları

Folik asit, bilinen diğer isimleriyle folat ya da b9 vitamini; yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, sakatatlar, yumurta gibi maddelerde bulunan ve eksikliğinde vücudu işleyiş mekanizmasında birçok problemin meydana gelmesi nedeniyle oldukça önemli bir vitamindir. Hücrelerin yenilenmesi ve kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda görev aldığı için özellikle gebelikte kullanımı anne karnındaki çocukların gelişimi için de son derece önemlidir. Hücre yenileyici özelliği sebebiyle yaşlanmayı geciktirici, kanser oluşumunu önleyici olan bu vitaminin düzenli aralıklarla kandaki değerlerinin ölçümünün yapılması gerekmektedir. Bu kadar önem taşıyan bir vitaminin eksikliğinde de birçok problem ortaya çıkabilmektedir. Bu problemler, depresyon, yorgunluk, halsizlik, tümör oluşumu, kanser, ciltte bozulma, saç dökülmesi, saç beyazlaması, saçların ve cildin canlılığını yitirmesi olarak sıralanabilir.

Folik asit vücudumuzdaki hücrelerin yenilenmesi açısından çok önemli bir vitamin olduğub için saç dökülmesi, saçlarının canlılığını ve parlaklığını yitirmesi problemi yaşayan kişilerin aklına bu problemlerin folik asit eksikliğinden kaynaklanabileceği gelmektedir. Saç dökülmesi, saçların cansızlaşması gibi problemlerde akla folik asit eksikliği fikri gelmesi son derece doğaldır çünkü folik asit eksikliğinde saçlarda dökülme, parlaklığını yitirme gibi problemler meydana gelebilmektedir. Bu nedenle de folik asit eksikliği tedavi edildiğinde daha canlı ve parlak saçlar elde edilir. Folik asit saçların yenilenmesinde, canlılığını ve parlaklığını kazanmasında etkili bir maddedir. Ayrıca folik asit saçların daha çabuk uzamasına da etki eder. Bu vitaminin eksikliğinde saç beyazlaması probleminin meydana gelebildiği de gözlenmektedir.

Folik Asit Saç Dökülmesini Engeller Mi?

Folik asit hücre yenileyici özelliği nedeniyle saç dökülmesine iyi gelen bir vitamindir. Besinlerden düzenli folik asit alımı olan bir kişinin eğer altta yatan başka bir problem yoksa saçlarının dökülmesinin önüne geçebilir. Aynı zamanda folik asit eksikliğinden kaynaklanan saç dökülmeleri de bu vitaminin eksikliği tedavi edildiğinde düzelmektedir. Fakat eğer saç dökülme problemi başka bir nedenden kaynaklanıyorsa folik asit eksikliği olmamasına rağmen saç dökülmesi sorunu devam edebilmektedir.

Folik Asitin Saça Zararları Var Mı?

Saçlar için son derece önemli vitaminlerden biri olan folik asit eksikliğinde saçlarda problemler meydana gelebilmektedir. Bu nedenle düzenli folik asit değerlerinin ölçümü önem taşımaktadır. Fakat bazı kişiler, folik asitin saça zararları var mı sorusunu da araştıraiblmekte ve bunun yanıtını merak edebilmektedir.

Folik asitin fazla kullanılmadığı durumlarda saça bir zararı yoktur. Fakat fazla alımında hem vücutta hem de saçlarda çeşitli problemlere yol açabilmektedi. Folik asitin vücutta gereken miktardan fazla olması durumunda saçlarda dökülme, cansızlaşma gibi problemler meydana gelebilmektedir. Bu nedenle gereken miktardan fazla alınmaması çok büyük önem taşır.