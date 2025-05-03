Giovanni Guidetti: Bazı sakatlıklar ve hastalıklar performansımızı azalttı

VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda İtalyan ekibi Savino Del Bene'ye 3-0 yenildikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

İtalyan çalıştırıcı ile sarı-siyahlı ekibin Kanadalı oyuncusu Kiera Van Ryk, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BAZI SAKATLIKLAR VE HASTALIKLAR PERFORMANSIMIZI AZALTTI"

Savino Del Bene'nin çok güçlü bir takım olduğunu belirten Guidetti, "İtalyan voleybolunun seviyesi çok yüksek. Onlarla mücadele edebilmek için yüzde 100'ümüzü ortaya koyabilmeliyiz. Bu maçta birçok zorlukla karşılaşacağımızı biliyorduk. Bu hafta bazı sakatlıklar ve hastalıklar yaşadık. Bu da performansımızı azalttı. En iyi oyunumuzu oynasak bile yeterli olur muydu, bundan da emin değilim. Buraya gelen taraftarlara daha iyi bir voleybol izlettirmek isterdik." ifadelerini kullandı.