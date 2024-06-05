Beşiktaş, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yapılan anlaşmanın ardından, Giovanni van Bronckhorst'un hayatı ve kariyeri taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst kimdir, hangi takımları çalıştırdı?" İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst hayatı ve kariyeri...