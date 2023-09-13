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        Haberler Ekonomi Borsa Gıpta Ofis Borsa İstanbul işlem tarihi belli oldu! 2023 Gıpta ne zaman Borsa İstanbul'da işlem görecek, kişilere kaç lot dağıttı? - Borsa Haberleri

        Gıpta ofis borsa işlem tarihi belli oldu! 2023 Gıpta ne zaman Borsa İstanbul'da işlem görecek?

        Birim fiyatı 20,90 TL olan, 40 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi ve Gıpta Ofis halka arz büyüklüğü 836 milyon lira olarak açıklandı. Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile bireysel yatırımcıya 8-9 lot arası dağıtım gerçekleştiği duyuruldu. Gıpta Ofis'te halka arz büyüklüğü 836 milyon lira olurken borsa işlem tarihi de belli oldu. İşte 2023 Gıpta Ofis Borsa İstanbul işlem tarihine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 10:46 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:46
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        1

        Gıpta ofis borsa işlem tarihi merak konusu oldu. GIPTA Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 6 - 7 - 8 Eylül 2023 tarihlerinde halka arz işlemlerini gerçekleştirdi. 40 milyon lira nominal değerle halka arz edilen payların birim fiyatı 20,90 TL olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğü 836 milyon lira olan Gıpta Ofis Kırtasiye borsa işlem tarihi belli oldu. İşte 2023 Gıpta ne zaman Borsa İstanbul'da işlem görecek? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...

        2

        GIPTA OFİS HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Gıpta Ofis halka arz sonuçları SPK tarafından açıklandı. Gıpta Ofis halka arza 3.570.921 yatırımcı katıldı. Talebi geçerli olan yatırımcı sayısı ise 3.364.933 oldu.

        3

        GIPTA OFİS KAÇ LOT VERİYOR?

        836 milyon TL halka arz büyüklüğüne sahip olan #GIPTA, toplamda 40 milyon lot dağıtımı yapmayı hedefledi. 20,90 TL fiyattan halka arz edilen firmanın, konsorsiyum liderliğini Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yürüttü. Bireysel yatırımcı başına 8-9 adet pay dağıtıldı.

        4

        GIPTA HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Gıpta, halka arz talep toplama işlemleri 6-7-8 Eylül 2023 tarihlerinde alındı.

        Gıpta Ofis, 14 Eylül 2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

        5

        GIPTA OFİS HALKA ARZ EŞİT Mİ DAĞITILACAK?

        Hisse fiyatı 20,90 TL olarak açıklanan Gıpta Ofis halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

        6

        KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Gıpta Ofis halk arzı katılım endeksine uygun değildir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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