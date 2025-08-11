Habertürk
        Giresun'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı - Güncel haberler

        Denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

        Giresun'da sahil kenarında serinlemek için denize giren genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Arama çalışmaları sonrasında denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 18:39 Güncelleme: 11.08.2025 - 18:39
        Denizde kaybolan gençten acı haber
        Teyyaredüzü Mahallesi'nde sahil kenarında serinlemek için denize giren Cihan Tekin (20), bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Arama çalışmaları, dalgıç adamlar ve dron eşliğinde sürdürüldü.

        Tekin, arama yapılan alanda ekiplerce bulunarak kıyıya çıkarıldı.

        Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Tekin'in, ambulansla kaldırıldığı Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

