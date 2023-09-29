Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Kazada hayatını kaybeden terör gazisi Görelespor başkanı için askeri tören

        Çankırı'da bariyerlere çarparak kaza yapan otomobilde hayatını kaybeden Bölgesel Amatör Lig ekibi Görelespor'un başkanı terör gazisi Engin Camadan (55) memleketi Giresun´un Görele ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 17:04 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada hayatını kaybeden terör gazisi Görelespor başkanı için askeri tören
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'da bariyerlere çarparak kaza yapan otomobilde hayatını kaybeden Bölgesel Amatör Lig ekibi Görelespor'un başkanı terör gazisi Engin Camadan (55) memleketi Giresun´un Görele ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Çankırı'nın Ilgaz ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. A.E. yönetimindeki 61 AFE 657 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçta bulunan Görelespor Başkanı Engin Camadan´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücü A.E. Çankırı Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        GAZİ BAŞKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Trafik kazasında hayatını kaybeden Görelespor Başkanı ve terör gazisi Engin Camadan için bugün Görele´ye bağlı Hasanağa Merkez Camisi´nde askeri cenaze töreni düzenlendi. Törene, Camadan´ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Görele Kaymakam Vekili Erkut Pamuk, Giresun İl Özel İdare Genel Sekreteri Tolga Erener, Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Evren Özdemir, siyasi parti temsilcileri, Görelespor kulüp yöneticileri, futbolcular ve spor camiası temsilcileri katıldı. Camadan´ın Türk bayrağına sarılı tabutu üzerine Görelespor forması örtüldü. Camadan´ın cenazesi Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Firengi mezarlığına defnedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O apartman için yıkım kararı!
        O apartman için yıkım kararı!
        New York çöküyor
        New York çöküyor
        Ünlü futbolcu intihara teşebbüs etti
        Ünlü futbolcu intihara teşebbüs etti
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleri
        TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleri
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        İstanbul güne böyle uyandı!
        İstanbul güne böyle uyandı!
        Demet Akbağ istifa etti
        Demet Akbağ istifa etti
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Metal dedektörüyle küpe ararken bakın ne buldular!
        Metal dedektörüyle küpe ararken bakın ne buldular!
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        Kahreden kaza! Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza! Karı koca can verdi!
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Sezona damga vuran istatistik!
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"

        Benzer Haberler

        Oyuncu Seda Fettahoğlu, memleketinde toprağa verildi
        Oyuncu Seda Fettahoğlu, memleketinde toprağa verildi
        Görelespor Kulübü Başkanı gazi Engin Camadan'ın cenazesi defnedildi
        Görelespor Kulübü Başkanı gazi Engin Camadan'ın cenazesi defnedildi
        Oyuncu Seda Fettahoğlu'nun cenazesi memleketi Giresun'da toprağa verildi
        Oyuncu Seda Fettahoğlu'nun cenazesi memleketi Giresun'da toprağa verildi
        Giresun'da bir kişi tartıştığı komşusu olan karı kocayı tabancayla yaraladı
        Giresun'da bir kişi tartıştığı komşusu olan karı kocayı tabancayla yaraladı
        Kore gazisi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı
        Kore gazisi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı
        Giresun'da uçuruma düşen inek kurtarıldı
        Giresun'da uçuruma düşen inek kurtarıldı