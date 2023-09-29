Kazada hayatını kaybeden terör gazisi Görelespor başkanı için askeri tören
Çankırı'da bariyerlere çarparak kaza yapan otomobilde hayatını kaybeden Bölgesel Amatör Lig ekibi Görelespor'un başkanı terör gazisi Engin Camadan (55) memleketi Giresun´un Görele ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Çankırı'da bariyerlere çarparak kaza yapan otomobilde hayatını kaybeden Bölgesel Amatör Lig ekibi Görelespor'un başkanı terör gazisi Engin Camadan (55) memleketi Giresun´un Görele ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Çankırı'nın Ilgaz ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. A.E. yönetimindeki 61 AFE 657 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçta bulunan Görelespor Başkanı Engin Camadan´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücü A.E. Çankırı Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
GAZİ BAŞKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Trafik kazasında hayatını kaybeden Görelespor Başkanı ve terör gazisi Engin Camadan için bugün Görele´ye bağlı Hasanağa Merkez Camisi´nde askeri cenaze töreni düzenlendi. Törene, Camadan´ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Görele Kaymakam Vekili Erkut Pamuk, Giresun İl Özel İdare Genel Sekreteri Tolga Erener, Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Evren Özdemir, siyasi parti temsilcileri, Görelespor kulüp yöneticileri, futbolcular ve spor camiası temsilcileri katıldı. Camadan´ın Türk bayrağına sarılı tabutu üzerine Görelespor forması örtüldü. Camadan´ın cenazesi Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Firengi mezarlığına defnedildi.