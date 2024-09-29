Giresunspor-Elazığspor: 0-2
STAT:Çotanak Spor Kompleksi HAKEMLER: Tolga Akbaba, Göktuğ Hazar Erel, Burak Sami ŞadGİRESUNSPOR: Göktan Cörüt, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin, Barış Gün, Arda Kılıç, Furkan Kütük (Dk.
STAT:Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Tolga Akbaba, Göktuğ Hazar Erel, Burak Sami Şad
GİRESUNSPOR: Göktan Cörüt, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin, Barış Gün, Arda Kılıç, Furkan Kütük (Dk. 46 Miraç Çakıroğlu), Arda Cebeci (Dk. 67 Fatih Yılmaz), Ahmet Küçükaydın (Dk. 68 Berkay Özyazıcı), Lütfü Kara (Dk. 57 Emirhan Akçay), Şahin Dik, Emre Nizam (Dk. 58 Emircan Korkmaz)
ELAZIĞSPOR: İsmet Yumakoğulları, Berşan Yavuzay, Alpay Koldaş, Ercan Coşkun, Hasan Ekici, Yağızcan Erdem (Dk. 90 Efe Tatlı) , Mikail Koçak (Dk. 90 Mehmet Ablay), Melih İnan (Dk. 73 Burhan Arman), Beykan Şimşek, Maksut Taşkıran (Dk. 80 Burak Aydın), Mert Tunç (Dk. 80 Muhammet Arslantaş)
GOLLER: Dk. 53 Beykan Şimşek, Dk. 76 Mert Tunç (Elazığspor)
SARI KARTLAR: Barış Gün, Arda Cebeci, Ertuğrul Şenlikoğlu, Emirhan Akçay, Mehmet Keskin (Giresunspor), Mert Tunç, Beykan Şimşek (Elazığspor)
TFF 2.Lig Kırmızı Grupta oynanan maçta Giresunspor, sahasında karşılaştığı Elazığspor'a 2-0 mağlup oldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.