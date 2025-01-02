Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Fatma'nın av tüfeğiyle ölümüne ilişkin 5 yakını tutuklandı

        GİRESUN'un Dereli ilçesinde av tüfeğiyle başından vurulan Fatma Türk'ün (26), hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 yakını, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 14:51 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatma'nın av tüfeğiyle ölümüne ilişkin 5 yakını tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GİRESUN’un Dereli ilçesinde av tüfeğiyle başından vurulan Fatma Türk’ün (26), hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 yakını, tutuklandı.

        Olay, önceki gün ilçeye bağlı Meşeliyatak köyünde meydana geldi. Av tüfeğiyle başından vurulan Fatma Türk, yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, cinayet şüphesi üzerine kardeş D.Y., silahın ruhsat sahibi İ.B., baba H.T., anne N.T. ve diğer kardeş H.T.’yi gözaltına aldı. Türk’ün cenazesi, savcılık tarafından olay yeri incelemeleri sonrası otopsi için Dereli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        AYAĞI TAKILINCA TÜFEĞİN ATEŞ ALDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

        Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

        Fatma Türk’ün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, D.Y.’nin ifadesinde ayağı takılınca yerine koymaya çalıştığı elindeki av tüfeğin kazara ateş aldığını söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyeti Kurtulmuş ile görüştü
        DEM heyeti Kurtulmuş ile görüştü
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        O anlar kameraya yansıdı! 'Daltonlar'dan haraç kurşunu!
        O anlar kameraya yansıdı! 'Daltonlar'dan haraç kurşunu!
        Kazada cinayet oldu! Barmene bıçaklı saldırı
        Kazada cinayet oldu! Barmene bıçaklı saldırı
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Faili meçhul cinayette sır perdesi aralandı!
        Faili meçhul cinayette sır perdesi aralandı!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        Havada cezalar güncellendi
        Havada cezalar güncellendi

        Benzer Haberler

        Giresun'da bir kadının av tüfeğiyle vurulup ölmesine ilişkin 5 şüpheli tutu...
        Giresun'da bir kadının av tüfeğiyle vurulup ölmesine ilişkin 5 şüpheli tutu...
        Giresun'da fındık fiyatı 2025 yılına 125 liradan başladı
        Giresun'da fındık fiyatı 2025 yılına 125 liradan başladı
        Av tüfeğiyle başından vurulan Fatma öldü, 5 yakını gözaltına alındı
        Av tüfeğiyle başından vurulan Fatma öldü, 5 yakını gözaltına alındı
        Giresun'da bir kadının av tüfeğiyle vurulup ölmesine ilişkin 5 şüpheli göza...
        Giresun'da bir kadının av tüfeğiyle vurulup ölmesine ilişkin 5 şüpheli göza...
        Giresun'da kaçak alkol ve sigara operasyonu
        Giresun'da kaçak alkol ve sigara operasyonu
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı