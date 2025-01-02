Fatma'nın av tüfeğiyle ölümüne ilişkin 5 yakını tutuklandı

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Meşeliyatak köyünde meydana geldi. Av tüfeğiyle başından vurulan Fatma Türk, yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, cinayet şüphesi üzerine kardeş D.Y., silahın ruhsat sahibi İ.B., baba H.T., anne N.T. ve diğer kardeş H.T.’yi gözaltına aldı. Türk’ün cenazesi, savcılık tarafından olay yeri incelemeleri sonrası otopsi için Dereli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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