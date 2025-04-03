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        Kamyonet 150 metre yuvarlandı; 1 ölü, 1 yaralı

        GİRESUN'da yoldan çıkan kamyonetin 150 metre yuvarlanıp alt yola düştüğü kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 13:38 Güncelleme: 03.04.2025 - 13:40
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        Kamyonet 150 metre yuvarlandı; 1 ölü, 1 yaralı
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        GİRESUN'da yoldan çıkan kamyonetin 150 metre yuvarlanıp alt yola düştüğü kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında, Duroğlu beldesi Konacık Mahallesi'nde meydana geldi. K.T.'nin direksiyon kontrolünü kaybettiği 28 ACG 446 plakalı kamyonet, yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 150 metre yükseklikten bir alt yola düşen aracın sürücüsü ile yanındaki M.Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılardan M.T.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, M.Ş. ise ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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