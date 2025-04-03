Kamyonet 150 metre yuvarlandı; 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Duroğlu beldesi Konacık Mahallesi'nde meydana geldi. K.T.'nin direksiyon kontrolünü kaybettiği 28 ACG 446 plakalı kamyonet, yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 150 metre yükseklikten bir alt yola düşen aracın sürücüsü ile yanındaki M.Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılardan M.T.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, M.Ş. ise ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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