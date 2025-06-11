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        Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı; kaza kamerada

        GİRESUN'da kırmızı ışıkta geçen otomobilin çarptığı motosikletteki Emin B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 22:42 Güncelleme: 11.06.2025 - 22:45
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        Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı; kaza kamerada
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        GİRESUN'da kırmızı ışıkta geçen otomobilin çarptığı motosikletteki Emin B. (23) yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, akşam saatlerinde liman kavşağında meydana geldi. Ordu'dan Giresun istikametine ilerleyen İrem Ç. yönetimindeki 28 AXX 701 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta hızla geçtiği sırada Emin B.’nin kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Emin B. yaralandı. Yaralı, ihbarla çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, ışık ihlali yapan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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