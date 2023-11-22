Giresun'da silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı

Giresun'da düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Jandarma ekipleri, sosyal medya hesaplarından çeşitli silahlarla fotoğraflar paylaşan M.S'yi takibe aldı.

Şüphelinin paylaşımlarından adresini belirleyen ekipler, evine düzenledikleri operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 1800 ev tüfeği fişeği, 80 tabanca fişeği, 200 kurusıkı tabanca fişeği ile 40 gram sentetik uyuşturucu elde edildi.

Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle cumhuriyet savcılığına çıkarılan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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