Giresunspor'un transfer tahtasının açılması için 250 milyon lira gerekiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp başkanı Emin Ertuğral, transfer tahtasının açılması için 250 milyon lira gerektiğini söyledi.

Ertuğral, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, transfer tahtasının açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Oyuncu grubu ile temasa geçtiklerini, belirledikleri rakamlar üzerinden trekliflerini kendilerine sunduklarını aktaran Ertuğral, şöyle konuştu:

"Giresunspor'un tahtasının açılması için ödenmesi gereken rakam 250 milyon lira. Tabii bunun, belirli görüşmeler yapılarak belirli rakamlara çekilebilme durumu var. 'Tahta açılacak mı?' noktasına gelince de tabii buraya biz de gelsek, kim gelirse gelsin tabii ki tahtayı açacak. Çünkü kulübün işleyişini ortaya koymak zorundasınız. Bunlardan biri de tahta. Ama bugünden yarına açılacak bir olay değil bu. Bununla ilgili çalışıyoruz. Oyuncu grubu ile görüşüyoruz. Bir rakam belirledik. İbraşabildiğimiz oyuncularla görüşerek anlaşmaya başlayacağız. Eninde sonunda hedefimiz tahtayı açmak. Tahta için de rakam 250 milyon lira."

Ertuğral, kulübün durumunu iyi bildiklerini dile getirerek, "Zor olacak, biliyoruz. Zaten kolay olsaydı biz burada olmazdık. Biz elimizi taşın altına koymaya değil, taşı parçalamaya geldik." ifadesini kullandı. Yönetim olarak kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Ertuğral, "Biz Giresunspor'un bugününe bakıyoruz. Dününe bakmıyoruz. Yönetim olarak uçurumdan hızla giden aracın el frenini çektik ve durdurduk. Şimdi yoluna, rayına oturtmaya çalışıyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Yönetim kurulu olarak Giresunspor'un menfaatleri doğrultusunda nerede durmamız gerekiyorsa, orada duracağız." dedi.