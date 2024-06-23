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        Giresunspor'un transfer tahtasının açılması için 250 milyon lira gerekiyor

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp başkanı Emin Ertuğral, transfer tahtasının açılması için 250 milyon lira gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 14:08 Güncelleme: 23.06.2024 - 14:08
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        Giresunspor'un transfer tahtasının açılması için 250 milyon lira gerekiyor
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        TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp başkanı Emin Ertuğral, transfer tahtasının açılması için 250 milyon lira gerektiğini söyledi.

        Ertuğral, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, transfer tahtasının açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Oyuncu grubu ile temasa geçtiklerini, belirledikleri rakamlar üzerinden trekliflerini kendilerine sunduklarını aktaran Ertuğral, şöyle konuştu:

        "Giresunspor'un tahtasının açılması için ödenmesi gereken rakam 250 milyon lira. Tabii bunun, belirli görüşmeler yapılarak belirli rakamlara çekilebilme durumu var. 'Tahta açılacak mı?' noktasına gelince de tabii buraya biz de gelsek, kim gelirse gelsin tabii ki tahtayı açacak. Çünkü kulübün işleyişini ortaya koymak zorundasınız. Bunlardan biri de tahta. Ama bugünden yarına açılacak bir olay değil bu. Bununla ilgili çalışıyoruz. Oyuncu grubu ile görüşüyoruz. Bir rakam belirledik. İbraşabildiğimiz oyuncularla görüşerek anlaşmaya başlayacağız. Eninde sonunda hedefimiz tahtayı açmak. Tahta için de rakam 250 milyon lira."

        Ertuğral, kulübün durumunu iyi bildiklerini dile getirerek, "Zor olacak, biliyoruz. Zaten kolay olsaydı biz burada olmazdık. Biz elimizi taşın altına koymaya değil, taşı parçalamaya geldik." ifadesini kullandı.

        Yönetim olarak kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Ertuğral, "Biz Giresunspor'un bugününe bakıyoruz. Dününe bakmıyoruz. Yönetim olarak uçurumdan hızla giden aracın el frenini çektik ve durdurduk. Şimdi yoluna, rayına oturtmaya çalışıyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Yönetim kurulu olarak Giresunspor'un menfaatleri doğrultusunda nerede durmamız gerekiyorsa, orada duracağız." dedi.

        Mevcut kadrodaki oyuncularla anlaştıklarını ifade eden Ertuğral, ayrılmak isteyen futbolcularla da kulübün menfaatleri doğrultusunda durumlarını değerlendirebileceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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