Espiye Müftüsü Gülbe'den İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yanık'a ziyaret
Giresun'da Espiye Müftüsü Osman Gülbe, Espiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Salih Yanık'ı ziyaret etti.
Giresun'da Espiye Müftüsü Osman Gülbe, Espiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Salih Yanık'ı ziyaret etti.
Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Yanık'la bir araya gelen Gülbe, daha sonra ilçe esnafına da ziyaret gerçekleştirdi.
Gülbe, ahiliğin birlik ve beraberlik, kardeşlik, cömertlik, vefa, hoşgörü, sevgi ve saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın sembolü olduğu belirtti.
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