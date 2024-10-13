Giresunlu balıkçılar palamut avından memnun

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, palamut avının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Arslan, gazetecilere, 1 Eylül'de başlayan palamut avının 40 günü aşkın süredir devam ettiğini belirtti.

Son yılların en bol palamut avcılığının gerçekleştiğine işaret eden Arslan, "Balık şu anda yoğun. Karadeniz genelinde avcılık var. Ancak daha yoğun olarak Doğu Karadeniz'de devam ediyor. Balık akınını doğuya yaptı. Başta hava olmak üzere şartlar uygun gittiği takdirde avcılık devam edebilir." dedi.