Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da görme engelli 68 yaşındaki Sabri Gün için özel etkinlik

        Giresun'da, "15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü" dolayısıyla 68 yaşındaki görme engelli Sabri Gün için özel etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 11:17 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da görme engelli 68 yaşındaki Sabri Gün için özel etkinlik
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da, "15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü" dolayısıyla 68 yaşındaki görme engelli Sabri Gün için özel etkinlik düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, huzurevinde kalan görme engelli Sabri Gün için etkinlik gerçekleştirildi.

        İl Müdürü Mustafa Modoğlu'nun da katıldığı etkinlikte konuşan Sabri Gün, daha önce kendisi için böyle bir program düzenlenmediğini belirterek, duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Gün, kendisi için etkinliği hazırlayan İl Müdürü Mustafa Modaoğlu ve ilgililere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!
        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!
        Dilan'ın gözünden melekler
        Dilan'ın gözünden melekler
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!

        Benzer Haberler

        Giresun'da kara yolunda yaban keçileri görüntülendi
        Giresun'da kara yolunda yaban keçileri görüntülendi
        Espiye Kaymakamı Kavanoz'dan Soğukpınar'daki okullara ziyaret
        Espiye Kaymakamı Kavanoz'dan Soğukpınar'daki okullara ziyaret
        Giresun'da güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Giresun'da güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu'ndan Ordu-Giresun Havalimanı Müdürü Şensoy'a zi...
        GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu'ndan Ordu-Giresun Havalimanı Müdürü Şensoy'a zi...
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Espiye'de kahverengi kokarca ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi
        Espiye'de kahverengi kokarca ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi