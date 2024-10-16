Giresun'da görme engelli 68 yaşındaki Sabri Gün için özel etkinlik
Giresun'da, "15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü" dolayısıyla 68 yaşındaki görme engelli Sabri Gün için özel etkinlik düzenlendi.
Giresun'da, "15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü" dolayısıyla 68 yaşındaki görme engelli Sabri Gün için özel etkinlik düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, huzurevinde kalan görme engelli Sabri Gün için etkinlik gerçekleştirildi.
İl Müdürü Mustafa Modoğlu'nun da katıldığı etkinlikte konuşan Sabri Gün, daha önce kendisi için böyle bir program düzenlenmediğini belirterek, duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Gün, kendisi için etkinliği hazırlayan İl Müdürü Mustafa Modaoğlu ve ilgililere teşekkür etti.
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