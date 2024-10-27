Giresun'da iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı
Giresun'un Alucra ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Giresun'un Alucra ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Mesudiye Mahallesi'nde bulunan İ.Y.'ye ait ikinci el eşya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın Alucra Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında maddi hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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