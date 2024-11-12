Espiye'de hizmet içi kurs düzenlendi
Espiye Müftülüğünce din görevlilerine yönelik hizmet içi kurs organize edildi.
Espiye Müftülüğünce din görevlilerine yönelik hizmet içi kurs organize edildi.
Kursu ziyaret eden İlçe Müftüsü Osman Gülbe, hafızlığın kolay olmadığını söyledi.
Kur'an'ın öngördüğü değerlerin özümsenerek hafızlığın taçlandırılması gerektiğini vurgulayan Gülbe, kursa katılan din görevlilerine teşekkür etti.
İlçedeki yatılı erkek Kur'an kursunda 12 din görevlisinin katıldığı kurs 6 ay sürecek.
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