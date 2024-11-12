Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kazada sürücüler ile her iki otomobilde bulunan Meylin Gül (18), Güzel Şahin (37), Gülüzar Firar (78) ve Altun Firar (56) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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