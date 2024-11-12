Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Giresun'un Espiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Giresun'un Espiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Soğukpınar grup yolunun Direkbükü köyü mevkisinde Cabir Şen (22) yönetimindeki 28 AAB 048 plakalı otomobil ile Yılmaz Parlak'ın kullandığı 28 AE 274 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile her iki otomobilde bulunan Meylin Gül (18), Güzel Şahin (37), Gülüzar Firar (78) ve Altun Firar (56) yaralandı.
Ekiplerce Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.