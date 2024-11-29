70 yıldır fındık dallarından sepet örerek dede mesleğini yaşatıyor

ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da Hakkı Gecal, dede mirası sepetçilik mesleğini ilerlemiş yaşına rağmen sürdürüyor.

Espiye ilçesine bağlı Soğukpınar beldesinde yaşayan Gecal, mesleği, 15 yaşında çıraklığa başladığı babasının yanında öğrendi.

85 yaşındaki Gecal, yörede sepetçilik zanaatının son temsilcilerinden olup 70 yıldır fındık dallarından ilmek ilmek sepet örüyor.

Hakkı Gecal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dede mesleğidir bu. Dedem yapardı, o babama öğretmiş, babamdan da ben öğrendim. 15 yaşından bu yana da ben sürdürüyorum." dedi.

Bahçeden getirdiği ham fındık dallarıyla evinin bir odasında sepet ören Hakkı Gecal, örme işleminin meşakkatli bir süreç olduğunu anlattı.

Gecal, bir sepetin ortaya çıkmasının çok da kolay olmadığını dile getirerek "Zaman ve sabır isteyen bir süreç. Bir sepetin ortaya çıkması 1,5 günü alıyor." diye konuştu.