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        70 yıldır fındık dallarından sepet örerek dede mesleğini yaşatıyor

        ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da Hakkı Gecal, dede mirası sepetçilik mesleğini ilerlemiş yaşına rağmen sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 12:22 Güncelleme: 29.11.2024 - 12:22
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        70 yıldır fındık dallarından sepet örerek dede mesleğini yaşatıyor
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        ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da Hakkı Gecal, dede mirası sepetçilik mesleğini ilerlemiş yaşına rağmen sürdürüyor.

        Espiye ilçesine bağlı Soğukpınar beldesinde yaşayan Gecal, mesleği, 15 yaşında çıraklığa başladığı babasının yanında öğrendi.

        85 yaşındaki Gecal, yörede sepetçilik zanaatının son temsilcilerinden olup 70 yıldır fındık dallarından ilmek ilmek sepet örüyor.

        Hakkı Gecal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dede mesleğidir bu. Dedem yapardı, o babama öğretmiş, babamdan da ben öğrendim. 15 yaşından bu yana da ben sürdürüyorum." dedi.

        Bahçeden getirdiği ham fındık dallarıyla evinin bir odasında sepet ören Hakkı Gecal, örme işleminin meşakkatli bir süreç olduğunu anlattı.

        Gecal, bir sepetin ortaya çıkmasının çok da kolay olmadığını dile getirerek "Zaman ve sabır isteyen bir süreç. Bir sepetin ortaya çıkması 1,5 günü alıyor." diye konuştu.

        - "Benim için aynı zamanda bir yaşam kaynağı bu meslek"

        Yörede tarım ve hayvancılık dolayısıyla sepete hala talep olduğunu vurgulayan 5 çocuk babası Gecal, şöyle devam etti:

        "Eskisi kadar olmasa da halen sepetler rağbet görüyor. Sipariş almaya devam ediyorum. Bazen de hediye amaçlı talepler geliyor. Benim için aynı zamanda bir yaşam kaynağı bu meslek. Kendimi eğlendiriyorum. Bu iş benim yaşam kaynağım adeta. Ömrüm yettiği ve sağlığım elverdiği sürece de devam ettireceğim."

        ​Gecal, beldede sepetçiliği sürdüren son kişilerden olduğunu belirterek "Geçmişte yörede bu işi yapanlar vardı. Ben kendi köyümün yanı sıra çevre köylere de sepet satıyordum. Şu anda bu bölgedeki son zanaatkarlardanım. Dedelerimiz, babalarımız yapıyordu. Şimdi çocuklar ve torunlar vazgeçtiler, kimse yapmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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