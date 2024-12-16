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        Giresun'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Giresun'un Bulancak ilçesindeki evde çıkan yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 16.12.2024 - 11:21
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        Giresun'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
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        Giresun'un Bulancak ilçesindeki evde çıkan yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, ilçenin Kovanlık Beldesi Güzelyurt Mahallesi'nde Ömer Pekdemir'e (60) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Pekdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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