Giresun'da cezaevinde fındık işleme atölyesi açıldı

Giresun'da cezaevinde oluşturulan fındık işleme atölyesinin açılışı yapıldı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, fındık işleme atölyesinin Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçtiği belirtildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, açılışta yaptığı konuşmada, iş yurtları bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların hükümlü ve tutukluların yeniden topluma kazandırılmasını amaçladığına işaret etti.

Akkiraz, fındık işleme atölyesinin bu amaca hizmet etmesinin yanı sıra Giresun'un tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Programda, "Tadasun" adı verilen kavrulmuş, natürel fındık ve fındık ezmesi gibi ürünler konukların beğenisine sunuldu. Açılışta cezaevinde bulunan hükümlülerin rol aldığı tiyatro oyunu sahnelendi.