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        Giresun'da cezaevinde fındık işleme atölyesi açıldı

        Giresun'da cezaevinde oluşturulan fındık işleme atölyesinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 17:51 Güncelleme: 27.12.2024 - 18:18
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        Giresun'da cezaevinde fındık işleme atölyesi açıldı
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        Giresun'da cezaevinde oluşturulan fındık işleme atölyesinin açılışı yapıldı.

        Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, fındık işleme atölyesinin Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçtiği belirtildi.

        Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, açılışta yaptığı konuşmada, iş yurtları bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların hükümlü ve tutukluların yeniden topluma kazandırılmasını amaçladığına işaret etti.

        Akkiraz, fındık işleme atölyesinin bu amaca hizmet etmesinin yanı sıra Giresun'un tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

        Programda, "Tadasun" adı verilen kavrulmuş, natürel fındık ve fındık ezmesi gibi ürünler konukların beğenisine sunuldu.

        Açılışta cezaevinde bulunan hükümlülerin rol aldığı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Öte yandan, burada işlenecek ürünlerin il merkezi ile Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki iş yurtları mağazalarında satışa sunulacağı kaydedildi.

        Programa, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz , İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi , İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, Giresun Sahil Güvenlik 73 Komutanı Yüzbaşı Emre Meral, Giresun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Özdem, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, FİSKOBİRLİK Genel Müdürü Turgay Çakmak, cezaevinden sorumlu cumhuriyet savcıları Zülfikar Ünal ve Cihat Özer de katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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