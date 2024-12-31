Giresun'da kaçak alkol ve sigara operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ile Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli M.G'nin ikametinde yapılan aramada 20 litre bandrolsüz kaçak alkol ve 410 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Giresun'da düzenlenen kaçak alkol ve sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.