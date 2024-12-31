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        Giresun'da kaçak alkol ve sigara operasyonu

        Giresun'da düzenlenen kaçak alkol ve sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 13:02 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:04
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        Giresun'da kaçak alkol ve sigara operasyonu
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        Giresun'da düzenlenen kaçak alkol ve sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli M.G'nin ikametinde yapılan aramada 20 litre bandrolsüz kaçak alkol ve 410 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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