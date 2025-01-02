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        Giresun'da kamyonetin çarptığı kişi ağır yaralandı

        Giresun'un Espiye ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 21:26 Güncelleme: 02.01.2025 - 21:26
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        Giresun'da kamyonetin çarptığı kişi ağır yaralandı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        İlçenin Adabük Mahallesi'nde Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu yönünde yol kenarında yürüyen Nergis Abdioğlu'na (21), M.K. idaresindeki 53 ADE 713 plaka kamyonet çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yalanan Abdioğlu, ilk müdahalesinin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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