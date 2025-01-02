Giresun'da kamyonetin çarptığı kişi ağır yaralandı
Giresun'un Espiye ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Giresun'un Espiye ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.
İlçenin Adabük Mahallesi'nde Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu yönünde yol kenarında yürüyen Nergis Abdioğlu'na (21), M.K. idaresindeki 53 ADE 713 plaka kamyonet çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yalanan Abdioğlu, ilk müdahalesinin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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