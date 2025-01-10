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        Giresun Belediye Başkanı Köse, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

        Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 12:36 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:36
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        Giresun Belediye Başkanı Köse, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
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        Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Köse, belediyenin sosyal tesislerinde düzenlenen programda, kentte yerel basına verilen önemin ülke geneline göre yüksek olduğunu söyledi.

        Yerel gazetelerin ulusal gazeteler kadar ilgi gördüğünü ifade eden Köse, şunları kaydetti:

        "Gazeteciler işlerini tam manasıyla ortaya koymak için gece gündüz çalışıyor. Çok zor şartlarda mesleği icra ediyorlar. Mesleğinin ekonomik sorunlar başta olmak üzere çok önemli sorunları var. Haber yazmanın ötesinde gazeteciler toplumu bilinçlendirmek, demokrasinin temellerini oluşturmak açısından çok önemli görev gerçekleştiriyor."

        Köse, Giresun Gazeteciler Derneği'ne Sokakbaşı mevkisinde inşa edilen binadan yer tahsisinde bulunduklarını, belediyenin imkanları ölçüsünde ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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