Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        GÜNCELLEME - Giresun'da silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 17:51 Güncelleme: 16.01.2025 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Giresun'da silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
        ABONE OL

        Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İhsaniye Mahallesi eski cezaevi mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan kavgada N.D'nin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanan Hami A, kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Hami A'nın aynı olayda yaralanan akrabaları İ.A. ve H.A'nın tedavisi ise Giresun ve Bulancak'taki hastanelerde devam ediyor.

        Olayla ilgili gözaltına alınan N.D, S.D. ve A.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı N.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.D. ve A.D. serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        16 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        16 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        Evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        'Görev zararında' sert yükseliş
        'Görev zararında' sert yükseliş
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler

        Benzer Haberler

        Giresun'da kar ve çığ güvenliği paneli düzenlendi
        Giresun'da kar ve çığ güvenliği paneli düzenlendi
        Giresun'da soba patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
        Giresun'da soba patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
        Giresun'da silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı (3)
        Giresun'da silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı (3)
        Bakan Göktaş: 2024'te 54,7 milyar TL evde bakım yardımı ödemesi yaptık
        Bakan Göktaş: 2024'te 54,7 milyar TL evde bakım yardımı ödemesi yaptık
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan evde bakım yardımı açıklaması:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan evde bakım yardımı açıklaması:
        Espiye Kaymakamı Kavanoz'dan şehit annesine ve organları bağışlanan gencin...
        Espiye Kaymakamı Kavanoz'dan şehit annesine ve organları bağışlanan gencin...