GÜNCELLEME - Giresun'da bir genç asker uğurlama eğlencesinde silahla yaralandı
Giresun'un Dereli ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde silahla yaralanan genç hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.
Giresun'un Dereli ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde silahla yaralanan genç hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.
İlçenin Küçükahmet köyünde dün geceki asker uğurlama eğlencesi sırasında henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla havaya rastgele ateş açılması sonucu B.G. (21) kafasından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan genç, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri, şüpheli A.K'yi (55) gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında ruhsatsız tabancaya el konulduğu öğrenildi.
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