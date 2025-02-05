Giresun'da asker uğurlamasında bir genci silahla yaralayan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

İlçenin Küçükahmet köyünde iki gün önce düzenlenen asker uğurlama eğlencesi sırasında havaya rastgele ateş açarak B.G'nin (21) yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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