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        Giresun'da asker uğurlamasında bir genci silahla yaralayan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

        Giresun'un Dereli ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde bir gencin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 13:17 Güncelleme: 05.02.2025 - 13:17
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        Giresun'da asker uğurlamasında bir genci silahla yaralayan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı
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        Giresun'un Dereli ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde bir gencin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

        İlçenin Küçükahmet köyünde iki gün önce düzenlenen asker uğurlama eğlencesi sırasında havaya rastgele ateş açarak B.G'nin (21) yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan B.G'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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