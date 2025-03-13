Giresun'da aile konusunda çalıştay düzenlendi

Giresun'da "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında müdürlük binasında organize edilen çalıştayda konuşan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ailenin insanı doğumundan ölümüne kadar her alanda kuşattığını söyledi.

Ailenin, bireyin hayatında en temel dayanak noktasını teşkil ettiğinin altını çizen Serdengeçti, toplumun mayası olarak ailenin mukaddes bir müessese olduğunu ifade etti.

Serdengeçti, aile kurumunu korumak ve desteklemek adına önemli çalışmaları hayata geçiren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoağan olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a şükranlarını sundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu da çalıştayın aileyi koruma ve güçlendirme politikalarının yerel düzeyde daha etkin uygulanmasını sağlayacağını belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti.

Çalıştayda küresel riskler ve demografik dönüşüm karşısında ailenin korunması, aile refah düzeyinin artırılması, dijitalleşme sürecinde ailenin desteklenmesi ve afetlere karşı ailelerin dayanıklılığının artırılması gibi konular ele alındı.