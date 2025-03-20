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        Giresun'un bazı ilçelerindeki köy okullarında eğitime ara verildi

        Giresun'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerdeki köy okullarında eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 00:56 Güncelleme: 20.03.2025 - 00:56
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        Giresun'un bazı ilçelerindeki köy okullarında eğitime ara verildi
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        Giresun'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerdeki köy okullarında eğitime ara verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışıyla birlikte olumsuz yol koşulları ve buzlanma riski oluştuğu belirtildi.

        Merkez ile Dereli, Yağlıdere, Espiye, Piraziz, Keşap ve Güce ilçelerindeki tüm belde ve köy okullarında eğitime 20 Mart Perşembe günü ara verildiği aktarılan açıklamada, eğitimin devam ettiği ilçe merkezlerindeki okullarda ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        Açıklamada, Bulancak ilçesinde de Yalıköy Şehit Teğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç tüm belde ile köy okullarında eğitime ara verildiği kaydedildi.

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