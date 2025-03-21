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        Alucra'da hayırsever iş insanı yaklaşık 200 bin liralık veresiye borcunu kapattı

        Giresun'un Alucra ilçesinde hayırsever iş insanı esnafın veresiye defterlerindeki yaklaşık 200 bin liralık borcu sildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 16:10 Güncelleme: 21.03.2025 - 16:19
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        Alucra'da hayırsever iş insanı yaklaşık 200 bin liralık veresiye borcunu kapattı
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        Giresun'un Alucra ilçesinde hayırsever iş insanı esnafın veresiye defterlerindeki yaklaşık 200 bin liralık borcu sildi.

        Şehir dışında ikamet eden iş insanı ilçedeki fırın, market, manav, eczane ve kırtasiyelere giderek ödeme güçlüğü çeken vatandaşların borçlarını sordu.

        Hayırsever, 75 kişinin yaklaşık 200 bin liralık borcunu kapattı.

        Kırtasiye dükkanı sahibi Kaan Metinyurt, gösterdiği duyarlılık dolayısıyla hayırsever iş insanına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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