Alucra'da hayırsever iş insanı yaklaşık 200 bin liralık veresiye borcunu kapattı

Kırtasiye dükkanı sahibi Kaan Metinyurt, gösterdiği duyarlılık dolayısıyla hayırsever iş insanına teşekkür etti.

Şehir dışında ikamet eden iş insanı ilçedeki fırın, market, manav, eczane ve kırtasiyelere giderek ödeme güçlüğü çeken vatandaşların borçlarını sordu.

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