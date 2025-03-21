Alucra'da hayırsever iş insanı yaklaşık 200 bin liralık veresiye borcunu kapattı
Giresun'un Alucra ilçesinde hayırsever iş insanı esnafın veresiye defterlerindeki yaklaşık 200 bin liralık borcu sildi.
Giresun'un Alucra ilçesinde hayırsever iş insanı esnafın veresiye defterlerindeki yaklaşık 200 bin liralık borcu sildi.
Şehir dışında ikamet eden iş insanı ilçedeki fırın, market, manav, eczane ve kırtasiyelere giderek ödeme güçlüğü çeken vatandaşların borçlarını sordu.
Hayırsever, 75 kişinin yaklaşık 200 bin liralık borcunu kapattı.
Kırtasiye dükkanı sahibi Kaan Metinyurt, gösterdiği duyarlılık dolayısıyla hayırsever iş insanına teşekkür etti.
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