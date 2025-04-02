Giresun'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Giresun'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çaykara Mahallesi'nde M.Ç. ile Ş.Ö. ve F.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. M.Ç, tabancayla Ş.Ö. ve F.D'ye ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ş.Ö. kurtarılamadı.

M.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.