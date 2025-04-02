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        Giresun'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Giresun'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 17:50 Güncelleme: 02.04.2025 - 17:50
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        Giresun'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Giresun'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Çaykara Mahallesi'nde M.Ç. ile Ş.Ö. ve F.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. M.Ç, tabancayla Ş.Ö. ve F.D'ye ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Ş.Ö. kurtarılamadı.

        M.Ç. polis tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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