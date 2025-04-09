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        Giresun'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:01 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:01
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        Giresun'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Gülburnu köyünde M.S. (36) idaresindeki 43 AF 480 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada araç sürücüsü ile yolculardan M.K. (30), N.G. (33) ve N.A. (25) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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