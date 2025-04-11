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        Espiye'de öğrencilerden İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret

        Espiye'de öğrenciler Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:24 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:31
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        Espiye'de öğrencilerden İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret
        ABONE OL

        Espiye'de öğrenciler Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

        Süleyman Demirel İlkokulu ve Şehit Sezgin Burak Cantürk Ortaokulu anasınıfı öğrencileri, polis memurları ile sohbet ederek görevleri hakkında bilgi edindi.

        Öğrencileri makamında ağırlayan İlçe Emniyet Müdürü Ferit Öge, geleceğin teminatı olan çocuklarla bir araya gelmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade ederek, "Onların gözlerindeki heyecan ve merak, bize mesleğimizin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor." dedi.

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