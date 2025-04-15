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        Espiye'de çocuk oyunları etkinliği gerçekleştirildi

        Giresun'un Espiye ilçesinde, çocuk oyunları etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:58 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:58
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        Espiye'de çocuk oyunları etkinliği gerçekleştirildi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde, çocuk oyunları etkinliği düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Muhsin Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda organize edilen etkinlikte, ilk ve ortaokul öğrencileri mendil kapmaca ve yağ satarım bal satarım gibi çeşitli oyunlar oynadı.

        Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalya verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, geleneksel oyunları canlandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte emeği geçenleri kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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