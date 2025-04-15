Espiye'de çocuk oyunları etkinliği gerçekleştirildi
Giresun'un Espiye ilçesinde, çocuk oyunları etkinliği düzenlendi.
Giresun'un Espiye ilçesinde, çocuk oyunları etkinliği düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Muhsin Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda organize edilen etkinlikte, ilk ve ortaokul öğrencileri mendil kapmaca ve yağ satarım bal satarım gibi çeşitli oyunlar oynadı.
Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalya verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, geleneksel oyunları canlandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte emeği geçenleri kutladı.
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