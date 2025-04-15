Espiye'de çocuk oyunları etkinliği gerçekleştirildi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Muhsin Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda organize edilen etkinlikte, ilk ve ortaokul öğrencileri mendil kapmaca ve yağ satarım bal satarım gibi çeşitli oyunlar oynadı.

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