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        Giresunlu tarih tutkunu, 73 yıl önce tedavüle çıkan 5 Türk lirasındaki fotoğrafın hikayesini anlattı

        GÜLTEKİN YETGİN - Giresunlu tarih tutkunu Hüseyin Gazi Menteşeoğlu, 1952 yılında tedavüle çıkan 5 Türk lirasındaki "fındık toplayan köylü kızları" fotoğrafının o dönemlerde kentin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:35 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:43
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        Giresunlu tarih tutkunu, 73 yıl önce tedavüle çıkan 5 Türk lirasındaki fotoğrafın hikayesini anlattı
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        GÜLTEKİN YETGİN - Giresunlu tarih tutkunu Hüseyin Gazi Menteşeoğlu, 1952 yılında tedavüle çıkan 5 Türk lirasındaki "fındık toplayan köylü kızları" fotoğrafının o dönemlerde kentin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi.

        Şehre ait fotoğraf, gazete ve belgeleri 24 yıldır toplayarak arşivleyen Menteşeoğlu, AA muhabirine, önünde Atatürk portresi yer alan banknotun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 5'inci emisyon, birinci tertip olarak 10 Kasım 1952'de tedavüle çıkarıldığını belirtti.

        Banknotun ailesi için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Menteşeoğlu, fotoğrafta soldan birinci sırada yer alan kişinin, babası Ömer Erden Menteşeoğlu'nun kuzeni Türköz Tunçer olduğunu dile getirdi.

        1991 yılında vefat eden Tunçer'in o yıllarda şu an Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Fındık Araştırma Enstitüsünde çalıştığını anlatan Menteşeoğlu, babası Ömer Erden Menteşeoğlu’nun Tunçer'in konuyla ilgili anılarını kendisine aktardığını belirtti.

        Menteşeoğlu, Tunçer'in fotoğrafla ilgili yaşadıklarını, "Biz bu fotoğrafı Fındık Araştırma Enstitüsünün bahçesinde çektirdik. Fotoğrafı yabancı bir fotoğrafçı çekti ve o fotoğrafçının Giresun'da bir stüdyosu olmadığı için fotoğrafı şehirdeki bir stüdyoda basıldı." şeklinde aktardığını söyledi.

        Babasının iki isminden birini Türköz Tunçer'in verdiğini dile getiren Menteşeoğlu, "Türköz Tunçer göz aydınlığı için bize gelince dedem de o günlerde askerdeymiş, 'bu çocuk askerden olma, erden olma o yüzden bunun ismi Erden olacak' demiş. Babamın ismi Ömer Erden olarak nüfusa geçirilmiş." diye konuştu.

        Fotoğrafın en eski versiyonunun kendi arşivinde yer aldığını belirten Menteşeoğlu, fotoğrafta kolunun bir kısmı görünen başka bir kişi daha olduğunu söyledi.

        - "Fotoğraf kartpostallarda çok yoğun olarak kullanılanlar arasında"

        Fotoğrafın 1950'li yıllarda özellikle paraya basıldıktan sonra çok ilgi gördüğüne işaret eden Menteşeoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Eski Giresun fotoğraflarının arkası yazılıp eşe, dosta bayram tebriği olarak gönderiliyordu. Bu fotoğraf kartpostallarda çok yoğun olarak kullanılanlar arasında. 1960'lı yıllarda bu fotoğrafın basılmış halini fotoğrafçıda halam görüyor. Fotoğraftan bir tane alıp üzerini imzalayarak rahmetli babama 'isim annesi olduğum yeğenime en içten sevgilerimle' yazarak imzalıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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