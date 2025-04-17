Espiye'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
Giresun'un Espiye ilçesinde ilkokulda kan bağışı kampanyası organize edildi.
Giresun'un Espiye ilçesinde ilkokulda kan bağışı kampanyası organize edildi.
Süleyman Demirel İlkokulu ile Türk Kızılay Giresun Kan Bağışı Merkezi iş birliğinde okulda gerçekleştirilen kampanyaya, öğretmen ve veliler destek verdi.
Kampanya kapsamında 71 ünite kan bağışlandığını belirten Okul Müdürü Süleyman Küçükaydın, destek veren herkese teşekkür etti.
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