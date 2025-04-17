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        Espiye'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde ilkokulda kan bağışı kampanyası organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 15:06 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:09
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        Espiye'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde ilkokulda kan bağışı kampanyası organize edildi.

        Süleyman Demirel İlkokulu ile Türk Kızılay Giresun Kan Bağışı Merkezi iş birliğinde okulda gerçekleştirilen kampanyaya, öğretmen ve veliler destek verdi.

        Kampanya kapsamında 71 ünite kan bağışlandığını belirten Okul Müdürü Süleyman Küçükaydın, destek veren herkese teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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