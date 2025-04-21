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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off sıralama etabı

        Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ikinci maçında Görele Belediyespor, evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 23-18 yendi ve seride durumu 2-0 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 19:19 Güncelleme: 21.04.2025 - 19:19
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off sıralama etabı
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ikinci maçında Görele Belediyespor, evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 23-18 yendi ve seride durumu 2-0 yaptı.

        Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 11-11 berabere tamamlandı.

        İkinci devrede üstünlüğü yakalayan Görele Belediyespor, salondan 23-18 galip ayrıldı.

        İzmir ekibini ilk maçta da mağlup eden Görele Belediyespor, ligde 5-6 sıralaması etabı için mücadele hakkı elde etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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