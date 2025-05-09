Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'daki yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Giresun merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 23:54 Güncelleme: 09.05.2025 - 23:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'daki yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Giresun'a getirilen zanlıların işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 13 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli de savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

        Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada ise R.K'nin kurucusu olduğu örgütsel faaliyet çerçevesinde "Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" ve benzeri suçlar kapsamında eylemlerde bulunan şüphelilerin tespit edildiği belirtildi.

        Açıklamada, Giresun ve ilçeleri başta olmak üzere İstanbul, Konya, Batman, Rize, Ankara ile Bursa'da belirlenen 27 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız tabanca, bilgisayar, hard disk, flash bellek, banka kartı gibi suç ve suç unsuru olduğu değerlendirilen deliller ile dijital materyaller ele geçirildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        47 ilde FETÖ operasyonu: 77 tutuklama
        47 ilde FETÖ operasyonu: 77 tutuklama
        Hindistan 6 balistik füze ateşledi
        Hindistan 6 balistik füze ateşledi
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Fenerbahçe rahat kazandı!
        Fenerbahçe rahat kazandı!
        Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
        Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        G.Saray tarihinde ilk kez finalde!
        G.Saray tarihinde ilk kez finalde!
        "İstanbul'dan kaçmak yanlış mı?"
        "İstanbul'dan kaçmak yanlış mı?"
        Zorlu Holding'in eski CEO'suna beraat
        Zorlu Holding'in eski CEO'suna beraat
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!

        Benzer Haberler

        Giresun'da Kulakkaya Yaylası'ndaki çöpler toplandı
        Giresun'da Kulakkaya Yaylası'ndaki çöpler toplandı
        Özel güvenlik görevlisi, okul kantinde 2 kadını vurarak öldürdü
        Özel güvenlik görevlisi, okul kantinde 2 kadını vurarak öldürdü
        GÜNCELLEME - Giresun'da lisede silahlı saldırıya uğrayan geçici işçi statüs...
        GÜNCELLEME - Giresun'da lisede silahlı saldırıya uğrayan geçici işçi statüs...
        Giresun'da lisede silahlı saldırıya uğrayan geçici işçi statüsündeki 2 kız...
        Giresun'da lisede silahlı saldırıya uğrayan geçici işçi statüsündeki 2 kız...
        Üreticiler seralarda yetiştirdikleri sebzeleri yağmur hasadı yöntemiyle sul...
        Üreticiler seralarda yetiştirdikleri sebzeleri yağmur hasadı yöntemiyle sul...
        Giresun'da Balaban kuşu koruma altına alındı
        Giresun'da Balaban kuşu koruma altına alındı