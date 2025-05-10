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        Giresun'da kestiği ağacın altında kalan 70 yaşındaki kişi öldü

        Giresun'un Bulancak ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:13 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:13
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        Giresun'da kestiği ağacın altında kalan 70 yaşındaki kişi öldü
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kovanlık beldesinin Paşakonağı Yaylası Yedimeşe mevkisinde Tahsin Aydın'ın (70) kestiği ağaç, üzerine devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen Aydın'ın cenazesi, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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