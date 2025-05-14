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        Giresun'da zirai dondan etkilenen fındık bahçelerinde incelemeler devam ediyor

        Giresun'da zirai dondan etkilenen fındık bahçelerinde incelemeler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 11:23 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:23
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        Giresun'da zirai dondan etkilenen fındık bahçelerinde incelemeler devam ediyor
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        Giresun'da zirai dondan etkilenen fındık bahçelerinde incelemeler sürüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10-11 Nisan'da kar yağışı sonrası özellikle 400-500 rakımın üstündeki kesimlerde fındıkta yapraklarda ve sürgünlerde zirai don zararı oluştuğu belirtildi.

        Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Yardımcısı Ergin Toprak ve teknik ekibin, zirai don hasarının yaşandığı merkeze bağlı Çimşir ve İnişdibi köylerini ziyaret ederek bahçelerde incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

        Hasarın en aza indirilmesi konusunda üreticilerin yapması gereken iş ve işlemlere yönelik faaliyetlere devam edildiğinin altı çizildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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