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        Giresun'da bir paramotor havalandıktan kısa süre sonra denize düştü

        Giresun sahilinden havalanan paramotor kalkıştan kısa süre sonra denize düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 16:52 Güncelleme: 19.05.2025 - 17:04
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        Giresun'da bir paramotor havalandıktan kısa süre sonra denize düştü
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        Giresun sahilinden havalanan paramotor kalkıştan kısa süre sonra denize düştü.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Güre Mahallesi'ndeki sahilden havalanan ve içerisinde pilot ile bir kişinin bulunduğu paramotor, yaklaşık 100 metre sonra denge ipinin kopması sonucu denize düştü.

        Çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Yusuf Hasırcı, AA muhabirine, Giresun, Trabzon ve Ordu'dan 6 pilotun katılımıyla bir etkinlik organize ettiklerini söyledi.

        Hasırcı, vatandaşların da yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen etkinlikte, hava akrobasi, bayrak açma ve hava oyunları gösterilerinin yapıldığını belirterek, paramotorun kalkışı sırasında ipinin kopması sonucu denize düştüğünü bildirdi.

        Öte yandan kaza anı olay yerindeki bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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