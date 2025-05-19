Giresun'da bir paramotor havalandıktan kısa süre sonra denize düştü

Hasırcı, vatandaşların da yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen etkinlikte, hava akrobasi, bayrak açma ve hava oyunları gösterilerinin yapıldığını belirterek, paramotorun kalkışı sırasında ipinin kopması sonucu denize düştüğünü bildirdi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Yusuf Hasırcı, AA muhabirine, Giresun, Trabzon ve Ordu'dan 6 pilotun katılımıyla bir etkinlik organize ettiklerini söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Güre Mahallesi'ndeki sahilden havalanan ve içerisinde pilot ile bir kişinin bulunduğu paramotor, yaklaşık 100 metre sonra denge ipinin kopması sonucu denize düştü.

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