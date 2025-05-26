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        Giresun'da yaşlı kadın yolda bulduğu altın bilekliği belediyeye teslim etti

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 83 yaşındaki Hatun Demiray, yolda bulduğu yaklaşık 30 bin lira değerindeki altın bilekliği belediye görevlilerine ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 12:27 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:27
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        Giresun'da yaşlı kadın yolda bulduğu altın bilekliği belediyeye teslim etti
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        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 83 yaşındaki Hatun Demiray, yolda bulduğu yaklaşık 30 bin lira değerindeki altın bilekliği belediye görevlilerine ulaştırdı.

        Yaylaya gideceği için kentte alışveriş yapan Demiray, Sağsıağzı Caddesi'nde yerde duran bilekliği fark etti.

        Demiray, bilekliği alarak Yağlıdere Belediyesi görevlilerine teslim etti.

        Altın bilekliğin değerinin yaklaşık 30 bin lira olduğu öğrenildi.

        Hatun Demiray, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilekliğin sahibinin bulunmasını dileyerek, "İnşallah kısa süre içinde sahibine ulaşır. Ben vatandaşlık ve insanlık görevimi yerine getirdim. Bunun için çok mutluyum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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