Giresun'da yaşlı kadın yolda bulduğu altın bilekliği belediyeye teslim etti
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 83 yaşındaki Hatun Demiray, yolda bulduğu yaklaşık 30 bin lira değerindeki altın bilekliği belediye görevlilerine ulaştırdı.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 83 yaşındaki Hatun Demiray, yolda bulduğu yaklaşık 30 bin lira değerindeki altın bilekliği belediye görevlilerine ulaştırdı.
Yaylaya gideceği için kentte alışveriş yapan Demiray, Sağsıağzı Caddesi'nde yerde duran bilekliği fark etti.
Demiray, bilekliği alarak Yağlıdere Belediyesi görevlilerine teslim etti.
Altın bilekliğin değerinin yaklaşık 30 bin lira olduğu öğrenildi.
Hatun Demiray, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilekliğin sahibinin bulunmasını dileyerek, "İnşallah kısa süre içinde sahibine ulaşır. Ben vatandaşlık ve insanlık görevimi yerine getirdim. Bunun için çok mutluyum." dedi.
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