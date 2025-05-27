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        Görele Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi açıldı

        Görele Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 17:50 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:50
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        Görele Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi açıldı
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        Görele Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, merkez binasında organize edilen sergide kursiyerlerin ürünleri beğeniye sunuldu.

        Merkez Müdürü Mehmet Kır, kadınların ve dezavantajlı bireylerin sosyal ve iş hayatına katılımlarını artırmayı hedefleyen çok sayıda kurs açıldığını söyledi.

        İlçedeki bir tekstil firması ile iş birliği protokolü yapacaklarını belirten Kır, onaylanması halinde dokuma konfeksiyon model makineciliği kursu açarak vatandaşlara iş imkanı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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