Görele Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi açıldı

İlçedeki bir tekstil firması ile iş birliği protokolü yapacaklarını belirten Kır, onaylanması halinde dokuma konfeksiyon model makineciliği kursu açarak vatandaşlara iş imkanı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Merkez Müdürü Mehmet Kır, kadınların ve dezavantajlı bireylerin sosyal ve iş hayatına katılımlarını artırmayı hedefleyen çok sayıda kurs açıldığını söyledi.

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