Görele'de öğrencilerin yazdığı hikayeler kitaplaştırıldı

Görele'de ilkokul öğrencilerinin yazdığı hikayeler kitap haline getirildi.

Mimar Sinan İlkokulu 2-B ve 3-C sınıfında öğrenim gören 52 öğrenci, sınıf öğretmeni Deniz ve Ömer Kartallı rehberliğinde hikayeler yazdı. "Deniz Yıldızları" ve "Minik Kalplerden Hikayeler" adıyla kitap haline getirilen hikayeler imza günü etkinliğinde tanıtıldı.

Okul Müdürü Kamil Özdemir, yaptığı konuşmada, hikayelerin öğrencilerin eğitim hayatlarında kalıcı birer anı olacağını belirterek, öğrencileri tebrik edip destek olan velilere teşekkür etti.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Hasbi Dede, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.