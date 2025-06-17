GÜNCELLEME - Giresun'da denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Denizde boğulma tehlikesi geçiren baba Celal Derme'nin tedavisine ise aynı hastanede devam ediliyor.

AFAD İl Müdürlüğü, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, Giresun ve Ordu Emniyet Müdürlüğünden 27'si dalgıç 132 personel, 7 deniz aracı ile Derme'nin kaybolduğu Çıtlakkale Mahallesi açıklarında ve sahilde gün boyu arama yaptı.

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