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        Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kaldırıldığı hastanede öldü

        Giresun'da 4 gün önce denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 18:42 Güncelleme: 17.06.2025 - 18:42
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        Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kaldırıldığı hastanede öldü
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        Giresun'da 4 gün önce denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Çıtlakkale Mahallesi sahilinden oğluyla denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren Celal Derme (41), Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Aynı olayda denizde kaybolan 10 yaşındaki Toprak Derme'nin cansız bedenine 17 Haziran'da ulaşılmıştı.

        Baba Celal Derme'nin naaşının, oğlunun cenazesinin defnedildiği memleketi Malatya'ya gönderileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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