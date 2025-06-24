Espiye'de muhtarlar için kültür gezisi düzenlendi

Dernek Başkanı Turgut Çelik, Belediye Başkanı Erol Karadere'ye gezi için muhtarlar adına teşekkür etti.

Espiye Belediyesi ve Espiye Muhtarlar Derneği iş birliğinde düzenlenen gezide mahalle ve köy muhtarları Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.