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        Giresun'da kadın girişimci yufka imalathanesinde 9 kişiye istihdam sağladı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde yufka imalathanesi işleten iki çocuk annesi, 7'si kadın 9 kişiye iş imkanı sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 10:30 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:41
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        Giresun'da kadın girişimci yufka imalathanesinde 9 kişiye istihdam sağladı
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde yufka imalathanesi işleten iki çocuk annesi, 7'si kadın 9 kişiye iş imkanı sundu.

        Nesrin Güngör, 25 yıl önce yufka imalathanesi bulunmayan ilçede ailesinin de desteğiyle imalathane açtı.

        Küçük bir dükkandaki tezgahta oklavayla üretime başlayan Güngör, zamanla işini büyüterek yaklaşık 10 yıl önce makineli üretime geçti.

        Güngör, günlük ortalama bin paket yufka ürettiği Ballıca Mahallesi'ndeki imalathanesinde 7'si kadın 9 kişiye istihdam sağlıyor.

        Girişimci 45 yaşındaki Nesrin Güngör, AA muhabirine, ticaret serüvenine küçük bir dükkanda, az sayıda ekipmanla başladığını söyledi.

        Oklavayla tezgahta yufka açarak başladığı işte zamanla makineli üretime geçtiklerini belirten Güngör, "Günde yaklaşık bin paket yufka üretimi yapıyoruz. Yaş ve kuru başta olmak üzere çeşitli yufka çeşitleri üretiyoruz. Ürünlerimizi Giresun'un ilçelerine pazarlıyoruz. İşletmede 7'si kadın 9 kişi çalışıyor." dedi.

        Güngör, hedefinin üretimi ve kadın istihdamını artırmak olduğuna işaret ederek, "Üretim miktarını artırmak için yeni yatırımlar yapıyoruz. Buna bağlı olarak kadın işçi sayımızı da artırıyoruz. Önümüzdeki günlerde 3 kadın personel daha alacağız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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