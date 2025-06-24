Giresun'da kadın girişimci yufka imalathanesinde 9 kişiye istihdam sağladı

Giresun'un Bulancak ilçesinde yufka imalathanesi işleten iki çocuk annesi, 7'si kadın 9 kişiye iş imkanı sundu.

Nesrin Güngör, 25 yıl önce yufka imalathanesi bulunmayan ilçede ailesinin de desteğiyle imalathane açtı.

Küçük bir dükkandaki tezgahta oklavayla üretime başlayan Güngör, zamanla işini büyüterek yaklaşık 10 yıl önce makineli üretime geçti.

Güngör, günlük ortalama bin paket yufka ürettiği Ballıca Mahallesi'ndeki imalathanesinde 7'si kadın 9 kişiye istihdam sağlıyor.

Girişimci 45 yaşındaki Nesrin Güngör, AA muhabirine, ticaret serüvenine küçük bir dükkanda, az sayıda ekipmanla başladığını söyledi.

Oklavayla tezgahta yufka açarak başladığı işte zamanla makineli üretime geçtiklerini belirten Güngör, "Günde yaklaşık bin paket yufka üretimi yapıyoruz. Yaş ve kuru başta olmak üzere çeşitli yufka çeşitleri üretiyoruz. Ürünlerimizi Giresun'un ilçelerine pazarlıyoruz. İşletmede 7'si kadın 9 kişi çalışıyor." dedi.