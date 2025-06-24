Yağlıdere'de kahverengi kokarcayla mücadele için samuray arıları doğaya bırakıldı

Yaklaşık 5 bin samuray arısının doğaya bırakıldığını belirten Çakır, samuray arılarının kahverengi kokarca dışında olumsuz bir etkisi olmadığını kaydetti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kadir Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahallı, Ömerli Orucbey ve Kurucalı mahallelerinde belirli noktalarda samuray arısı salımı yapıldığını söyledi.

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