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        Yağlıdere'de kahverengi kokarcayla mücadele için samuray arıları doğaya bırakıldı

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla samuray arıları doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 17:27 Güncelleme: 24.06.2025 - 17:27
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        Yağlıdere'de kahverengi kokarcayla mücadele için samuray arıları doğaya bırakıldı
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        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla samuray arıları doğaya salındı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kadir Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahallı, Ömerli Orucbey ve Kurucalı mahallelerinde belirli noktalarda samuray arısı salımı yapıldığını söyledi.

        Yaklaşık 5 bin samuray arısının doğaya bırakıldığını belirten Çakır, samuray arılarının kahverengi kokarca dışında olumsuz bir etkisi olmadığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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