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        Giresun'da kick boks turnuvası düzenlendi

        Giresun'un Bulancak ilçesinde kick boks turnuvası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 23:34 Güncelleme: 28.06.2025 - 23:37
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        Giresun'da kick boks turnuvası düzenlendi
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde kick boks turnuvası gerçekleştirildi.

        Kick Boks Federasyonu İl Temsilciliği ve Bulancak Belediyesi iş birliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda "Giresun Cup" adıyla organize edilen turnuvaya 20 ilden sporcu katıldı.

        Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, her mücadelede büyük bir alın teri olduğunu söyledi.

        Ringde mücadele eden sporcuların karşılaşma sonunda birbirlerini sarılarak tebrik ettiğine dikkati çeken Sıbıç, sporun asıl amacının da bu olduğunu kaydetti.

        Sıbıç, futbol dışında salon sporlarına da sahip çıkılarak destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

        Kick Boks Federasyonu İl Temsilcisi Fazıl Karaman ise sporcuları kutladı, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Karşılaşmaların sonunda galip gelen sporculara madalyaları verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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